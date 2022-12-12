Оккупанты утром 12 декабря обстреляли город Горняк в Донецкой области с помощью РСЗО "Ураган". Снаряды врага попали по центральной части города, в район продовольственного рынка.

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Очередной террор российских захватчиков

По информации главы ОВА Павла Кириленко, в результате вражеской атаки были ранены восемь человек, их доставили в больницу. Медики оказывают помощь пострадавшим. Объемы причиненного ущерба устанавливаются.

Государство-террористка непрерывно терроризирует мирных украинцев – стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь,

– подчеркнул Кириленко.

Также глава ОВА призывает всех жителей горняка эвакуироваться. "Не подвергайте себя опасности", – добавил Кириленко.

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