Оккупанты утром 12 декабря обстреляли город Горняк в Донецкой области с помощью РСЗО "Ураган". Снаряды врага попали по центральной части города, в район продовольственного рынка.
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Очередной террор российских захватчиков
По информации главы ОВА Павла Кириленко, в результате вражеской атаки были ранены восемь человек, их доставили в больницу. Медики оказывают помощь пострадавшим. Объемы причиненного ущерба устанавливаются.
Государство-террористка непрерывно терроризирует мирных украинцев – стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь,
– подчеркнул Кириленко.
Также глава ОВА призывает всех жителей горняка эвакуироваться. "Не подвергайте себя опасности", – добавил Кириленко.
Россияне обстреляли Горняк: жуткие кадры с места событий
Россияне сами же обстреливают Донецк
- В оккупированном Донецке в воскресенье, 11 декабря, раздавались взрывы. Сразу два района Донецка обстреляли из Макеевки.
- Россияне традиционно обвинили в обстреле украинских военных. Однако сообщение о том, что ВСУ воюют против гражданских украинских граждан – это провокация. Украинские военные наносят удары только по базам кафиров, складам и важным для россиян объектам.
- Предыдущий такой обстрел произошел в пятницу, 9 декабря. Россияне снова ударили по Донецку с территории Макеевки. Также оккупанты обстреляли Донецк 6 декабря.
- Обстреливая Донецк, россияне пытаются не только дискредитировать ВСУ. Также оккупанты хотят посеять панику среди людей и заставить их вступить в российскую армию.