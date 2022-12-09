По информации спецслужб, россияне сами себя обстреливают в Донецке, передает 24 канал.

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Россияне обстреливают оккупированный Донецк

Русские обстрелы Донец со стороны Макеевки. В частности, они попали в здание Донецкого Национального университета экономики и торговли. Также под обстрел попала гостиница "Дружба", несколько многоэтажек рядом с ней, спорткомплекс возле НСК "Олимпийский".

Местные телеграмм-каналы опубликовали видео, как сейчас выглядит Донецк.

Россияне обстрелы центр Донецка: смотрите видео

Как выглядит центр Донецка: смотрите видео

Последствия обстрелов гостиницы "Дружба": смотрите видео

Последние обстрелы Донецка: главное