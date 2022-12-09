По информации спецслужб, россияне сами себя обстреливают в Донецке, передает 24 канал.
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Россияне обстреливают оккупированный Донецк
Русские обстрелы Донец со стороны Макеевки. В частности, они попали в здание Донецкого Национального университета экономики и торговли. Также под обстрел попала гостиница "Дружба", несколько многоэтажек рядом с ней, спорткомплекс возле НСК "Олимпийский".
Местные телеграмм-каналы опубликовали видео, как сейчас выглядит Донецк.
Россияне обстрелы центр Донецка: смотрите видео
Как выглядит центр Донецка: смотрите видео
Последствия обстрелов гостиницы "Дружба": смотрите видео
Последние обстрелы Донецка: главное
- Россияне уже не в первый раз обстреливают сами себя в Донецке. Уже по традиции они обвиняют во всем ВСУ. Однако наши защитники не имеют к этому никакого отношения. Украинские военные наносят удары только по базам оккупантов, складам и важным для россиян объектам.
- В частности, оккупанты обстреляли Донецк 6 декабря. Уже на следующий день "администрация" города внезапно перешла на отдаленную работу.
- Во время дежурного обстрела погибла предательница – так называемая депутат "парламента" квазиреспублики "ДНР" Мария Пирогова. Отмечают, что она погибла возле ЦУМа в Ворошиловском районе.
- В ночь на 5 декабря в Донецк приехал мощный "хлопок". В результате взрывов вспыхнули пожары: в парке "Сокол" возле ТЦ "Континент", на проспекте Дзержинского и на улице Артема.
- Раньше "хлопок" зацвел и в оккупированном индустриальном городке Шахтерске в Донецкой области. Там загорелся пожар на нефтебазе.
- Это уже не первый случай, когда к оккупантам приходит "бавовна" и устраивает пожар на нефтебазе в оккупированном районе Донецка.