За інформацією спецслужб, росіяни самі ж себе обстрілюють у Донецьку, передає 24 канал.

Читайте також Бойові дії тут не припиняються, – військовий ЗСУ про ситуацію в Бахмуті

Росіяни обстрілюють окупований Донецьк

Росіяни обстріляли Донецьк з боку Макіївки. Зокрема, вони влучили у будівлю Донецького національного університету економіки та торгівлі. Також під обстріл потрапив готель "Дружба", декілька багатоповерхівок поруч із ним, спорткомплекс біля НСК "Олімпійський".

Місцеві телеграм-канали опублікували відео, як зараз виглядає Донецьк.

Росіяни обстріляли центр Донецька: дивіться відео

Як виглядає центр Донецька: дивіться відео

Наслідки обстрілів готелю "Дружба": дивіться відео

Останні обстріли Донецька: головне