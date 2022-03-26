Соответствующую информацию советник главы ОП рассказал 26 марта. В частности, он пояснил, что Россия уже не упоминает о своих планах по захвату Украины.

Заметьте Минобороны России признало оперативное поражение, дальше будет тактическое, – Арестович

Войска России изменили стратегию в войне с Украиной

Алексей Арестович заявил, что люди, которые разрабатывали эту "операцию" или брали на себя ответственность за нее, уже не знают, куда деваться.

В результате тяжелой бюрократической и аппаратной борьбы они отрицают свои прошлые планы и объявили о "новых".

Скорее всего, они начнут переброску войск по другим направлениям туда на оккупированные территории, концентрируя там ресурсы,

– объяснил Арестович.

То есть речь идет о переброске войск из-под Киева, Харькова, Сум, Чернигова.

В частности, именно на территории ранее оккупированного Донбасса сконцентрировать там усилия в течение недели-другой. А ведь резервы в России не набираются.