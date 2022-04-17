Об этом рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Мужчина не смог пережить эти зверства и впоследствии умер.

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Оккупанты изнасиловали много людей

Федорук старается не говорить в деталях об этой теме из уважения к людям, которых изнасиловали российские оккупанты.

Сейчас с ними работают психологи, а омбудсмен Людмила Денисова и генпрокурор Ирина Венедиктова много помогают. Не нужно лишний раз травмировать пострадавших.

Я стараюсь обходить эту тему. Прошу с пониманием к этому отнестись. Мы живем в небольшом городе, где мы знаем друг друга. Поэтому лишний раз травмировать женщин и девушек не стоит. Они и так получили серьезные травмы, – сказал Федорук.

Он подтвердил, что захватчики изнасиловали многих людей.

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