Издание The Guardian проанализировало схему, используемую украинскими прокурорами для отслеживания доказательств военных преступлений России.
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Журналисты обнародовали фото доски размером 4 на 1,5 метра, на которой находится подробная схема всего российского военного командования в Украине. На ней – сотни имен и фотографий. Все это ряд лиц, в отношении которых Украина ведет расследование за возможную причастность к военным преступлениям. На карте изображены русские солдаты, разделенные по полкам, вплоть до верховного главнокомандующего России Владимира Путина.
Мы начали составлять карту русских командиров и генералов в прошлом году. И мы продолжаем обновлять ее неделю за неделей,
– сказал главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.
Михаил Мизинцев и уничтожение Мариуполя
Наверное, наиболее жестоко Россия действовала в Мариуполе после начала полномасштабного вторжения, где, по данным украинских властей, было убито 22 тысячи человек. Разрушение города вызвало сравнение с блокадой Алеппо в Сирии, которое также превратилось в груду развалин после российской бомбардировки.
Обеими российскими кампаниями руководил генерал-полковник Михаил Мизинцев, российский военный чиновник, против которого в марте 2022 года британское правительство ввело санкции из-за его роли в бомбардировках обоих городов.
По словам военных экспертов, в Мариуполе он воспользовался опытом, полученным в Сирии, где наблюдал за жестокими бомбардировками, уничтожившими большую часть Алеппо. Как и в Алеппо, Мизинцев сначала отрезал украинские силы от их линий снабжения. В результате генерал-полковник получил прозвище "мариупольский резник".
Александр Журавлев и бомбардировки Харькова
Северо-восточный район Харькова стал одним из наиболее пострадавших в результате действий российских захватчиков. Туда враг сбросил несколько единиц запрещенного оружия, в частности кассетных боеприпасов. Ответственность за взрывы несет Александр Журавлев, российский генерал-полковник, который помогал Мизинцеву во время бомбардировки Алеппо в 2016 году.
57-летний Журавлев трижды побывал в Сирии и был удостоен одной из самых высоких военных наград России – Героя Российской Федерации. По многочисленным данным, Журавлев был единственным высокопоставленным российским офицером, который мог подписать приказ об обстреле Харькова "Смерчами".
После контрнаступления украинской армии, которое вернуло почти всю Харьковщину и отбросило россиян к границе, Журавлева уволили и заменили генерал-лейтенантом Романом Бердниковым.
Олег Тимошин и обстрел ТЦ в Кременчуге
Не менее ужасен был и обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге российской ракетой Х-22, где погибли десятки человек. По данным украинской прокуратуры, удар нанес 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк, которым сейчас руководит 51-летний полковник Олег Тимошин.
Спецслужбы Украины также обвиняют Тимошина в причастности к ракетному удару по жилому дому в Днепре, в результате которого погибли тоже десятки людей.
Непосредственный начальник Тимошина в звене командования Сергей Дронов, главнокомандующий ВВС России, ответственный за все военные операции в Украине. Дронов родился в деревне на востоке Украины, он тоже участвовал в бомбардировке Сирии.
Азатбек Омурбеков и зверства в Буче
Когда россияне отошли из Киевской области в начале апреля прошлого года, в городе Буча изъято около 458 тел, захороненных в десятках братских могил. Под завалами построек в Бородянке и Гостомеле нашли еще сотни тел мирных жителей. Возглавлял войска, которые, вероятно, ответственны за убийства, изнасилования и пытки мирных жителей, ряд зверств, Азатбек Омурбеков, из-за чего его прозвали "бучанский резник".
Где он сейчас находится, неизвестно. Некоторые источники сообщают, что после отступления из Киевской области Омурбеков перекинул своих солдат в Беларусь. Однако по другим данным, он впоследствии добрался до Белгорода, откуда присоединился к другим полкам в операциях на Харьковщине.
Военные преступления России в Украине: главное
- В Офисе генпрокурора заявляли, что на сегодня зарегистрировали более 68 тысяч военных преступлений российских военных и 952 факта применения запрещенных средств ведения войны. Оккупанты грабили, пытали, убивали гражданских, насиловали их. Также захватчики расстреливали украинских военнопленных.
- В настоящее время страны ЕС делают первые шаги по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности руководства России за военные преступления против Украины. К коалиции по созданию спецтрибунала для России уже присоединились 32 государства.