Издание The Guardian проанализировало схему, используемую украинскими прокурорами для отслеживания доказательств военных преступлений России.

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Журналисты обнародовали фото доски размером 4 на 1,5 метра, на которой находится подробная схема всего российского военного командования в Украине. На ней – сотни имен и фотографий. Все это ряд лиц, в отношении которых Украина ведет расследование за возможную причастность к военным преступлениям. На карте изображены русские солдаты, разделенные по полкам, вплоть до верховного главнокомандующего России Владимира Путина.

Мы начали составлять карту русских командиров и генералов в прошлом году. И мы продолжаем обновлять ее неделю за неделей,

– сказал главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Михаил Мизинцев и уничтожение Мариуполя

Наверное, наиболее жестоко Россия действовала в Мариуполе после начала полномасштабного вторжения, где, по данным украинских властей, было убито 22 тысячи человек. Разрушение города вызвало сравнение с блокадой Алеппо в Сирии, которое также превратилось в груду развалин после российской бомбардировки.

Обеими российскими кампаниями руководил генерал-полковник Михаил Мизинцев, российский военный чиновник, против которого в марте 2022 года британское правительство ввело санкции из-за его роли в бомбардировках обоих городов.

По словам военных экспертов, в Мариуполе он воспользовался опытом, полученным в Сирии, где наблюдал за жестокими бомбардировками, уничтожившими большую часть Алеппо. Как и в Алеппо, Мизинцев сначала отрезал украинские силы от их линий снабжения. В результате генерал-полковник получил прозвище "мариупольский резник".

Александр Журавлев и бомбардировки Харькова

Северо-восточный район Харькова стал одним из наиболее пострадавших в результате действий российских захватчиков. Туда враг сбросил несколько единиц запрещенного оружия, в частности кассетных боеприпасов. Ответственность за взрывы несет Александр Журавлев, российский генерал-полковник, который помогал Мизинцеву во время бомбардировки Алеппо в 2016 году.

57-летний Журавлев трижды побывал в Сирии и был удостоен одной из самых высоких военных наград России – Героя Российской Федерации. По многочисленным данным, Журавлев был единственным высокопоставленным российским офицером, который мог подписать приказ об обстреле Харькова "Смерчами".

Справка. Российские войска ударили по жилому массиву Харькова из РСЗО "Смерч", кассетными снарядами. В результате вражеской атаки четыре человека пострадали.

После контрнаступления украинской армии, которое вернуло почти всю Харьковщину и отбросило россиян к границе, Журавлева уволили и заменили генерал-лейтенантом Романом Бердниковым.

Олег Тимошин и обстрел ТЦ в Кременчуге

Не менее ужасен был и обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге российской ракетой Х-22, где погибли десятки человек. По данным украинской прокуратуры, удар нанес 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк, которым сейчас руководит 51-летний полковник Олег Тимошин.

Спецслужбы Украины также обвиняют Тимошина в причастности к ракетному удару по жилому дому в Днепре, в результате которого погибли тоже десятки людей.

Непосредственный начальник Тимошина в звене командования Сергей Дронов, главнокомандующий ВВС России, ответственный за все военные операции в Украине. Дронов родился в деревне на востоке Украины, он тоже участвовал в бомбардировке Сирии.

Азатбек Омурбеков и зверства в Буче

Когда россияне отошли из Киевской области в начале апреля прошлого года, в городе Буча изъято около 458 тел, захороненных в десятках братских могил. Под завалами построек в Бородянке и Гостомеле нашли еще сотни тел мирных жителей. Возглавлял войска, которые, вероятно, ответственны за убийства, изнасилования и пытки мирных жителей, ряд зверств, Азатбек Омурбеков, из-за чего его прозвали "бучанский резник".

Где он сейчас находится, неизвестно. Некоторые источники сообщают, что после отступления из Киевской области Омурбеков перекинул своих солдат в Беларусь. Однако по другим данным, он впоследствии добрался до Белгорода, откуда присоединился к другим полкам в операциях на Харьковщине.

Военные преступления России в Украине: главное