Видання The Guardian проаналізувало схему, яку українські прокурори використовують для відстеження доказів воєнних злочинів Росії.

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Журналісти оприлюднили фото дошки розміром 4 на 1,5 метра, на якій міститься детальна схема всього російського військового командування в Україні. На ній – сотні імен та фотографій. Все це низка осіб, щодо яких Україна веде розслідування за можливу причетність до воєнних злочинів. На карті зображені російські солдати, розділені по полках, аж до верховного головнокомандувача Росії Владіміра Путіна.

Ми почали складати карту російських командирів і генералів минулого року. І ми продовжуємо оновлювати її тиждень за тижнем,

— сказав головний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Михайло Мізінцев і знищення Маріуполя

Напевно, найжорстокіше Росія діяла в Маріуполі після початку повномасштабного вторгнення, де, за даними української влади, було вбито 22 тисячі людей. Руйнування міста викликало порівняння з блокадою Алеппо в Сирії, яке також перетворилося на купу руїн після російського бомбардування.

Обома російськими кампаніями керував генерал-полковник Михайло Мізінцев, російський військовий чиновник, проти якого в березні 2022 року британський уряд запровадив санкції через його роль у бомбардуваннях обох міст.

За словами військових експертів, у Маріуполі він скористався досвідом, отриманим у Сирії, де спостерігав за жорстокими бомбардуваннями, які знищили більшу частину Алеппо. Як і в Алеппо, Мізінцев спочатку відрізав українські сили від їхніх ліній постачання. В результаті генерал-полковник отримав прізвисько "маріупольський різник".

Олександр Журавльов і бомбардування Харкова

Північно-східний район Харкова став одним з найбільш постраждалих внаслідок дій російських загарбників. Туди ворог скинув кілька одиниць забороненої зброї, зокрема, касетних боєприпасів. Відповідальність за ті вибухи несе Олександр Журавльов, російський генерал-полковник, який допомагав Мізінцеву під час бомбардування Алеппо у 2016 році.

57-річний Журавльов тричі побував у Сирії та був удостоєний однієї з найвищих військових нагород Росії – Героя Російської Федерації. За численними даними, Журавльов був єдиним високопоставленим російським офіцером, який міг підписати наказ про обстріл Харкова "Смерчами".

Довідка. Російські війська вдарили по житловому масиву Харкова з РСЗВ "Смерч", касетними снарядами. Внаслідок ворожої атаки четверо людей постраждали.

Після контрнаступу української армії, яка відбила майже всю Харківщину та відкинула росіян до кордону, Журавльова звільнили і замінили генерал-лейтенантом Романом Бердніковим.

Олег Тимошин і обстріл ТЦ у Кременчуку

Не менш жахливим був і обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуці російською ракетою Х-22, де загинули десятки людей. За даними української прокуратури, удару завдав 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк, яким зараз керує 51-річний полковник Олег Тимошин.

Спецслужби України також звинувачують Тимошина у причетності до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого загинули теж десятки людей.

Безпосередній начальник Тимошина в ланці командування – Сергій Дронов, головнокомандувач ВПС Росії, відповідальний за всі військові операції в Україні. Дронов народився у селі на сході України, він теж брав участь у бомбардуванні Сирії.

Азатбек Омурбеков і звірства у Бучі

Коли росіяни відійшли з Київської області на початку квітня минулого року, у місті Буча вилучено близько 458 тіл, похованих у десятках братських могил. Під завалами будівель у Бородянці та Гостомелі знайшли ще сотні тіл мирних жителів. Очолював війська, які, ймовірно, відповідальні за вбивства, зґвалтування та катування мирних жителів, низку звірств, Азатбек Омурбеков, через що йому дали прізвисько "бучанський різник".

Де він зараз перебуває, невідомо. Деякі джерела повідомляють, що після відступу з Київської області Омурбеков перекинув своїх солдатів до Білорусі. Однак за іншими даними, він згодом дістався Бєлгорода, звідки приєднався до інших полків в операціях на Харківщині.

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