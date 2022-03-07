Тогда как в Бородянке нуждаются в помощи тысячи украинцев. Враг продолжает вести огонь по частным домам и мирным жителям.

Внимание Закапывайтесь-закапывайтесь, нам меньше работы, – Ким обратился к оккупантам

Село Петрушки горит

Недавно также стало известно о коварном обстреле мирных домов в селе Петрушки. Есть разрушения, а в некоторых домах, где находились люди, возник пожар.

Женщинам и детям нужна помощь

В то время как в селе Бородянка сейчас нуждаются в помощи более 13 тысяч человек, среди них – женщины и дети.

Кроме этого, заметили много вражеской техники и заметили в лесу между Рубежовкой и Ворзелем, где, скорее всего, расположен штаб вражеской группировки.