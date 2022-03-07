Тоді як у Бородянці потребують допомоги тисячі українців. Ворог продовжує вести вогонь по приватних оселях і мирних мешканцях.

Увага Закопуйтеся-закопуйтеся, нам менше роботи, – Кім звернувся до окупантів

Село Петрушки горить

Нещодавно також стало відомо про підступний обстріл мирних осель у селі Петрушки. Є руйнування, а в деяких будинках, де були люди, виникла пожежа.

Жінкам та дітям потрібна допомога

Тоді як у селі Бородянка зараз потребують допомоги понад 13 тисяч осіб, серед них – жінки та діти.

Крім цього, помітили багато ворожої техніки помітили у лісі між Рубежівкою та Ворзелем, де найімовірніше розташований штаб ворожого угруповання.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!