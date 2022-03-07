Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Бій був довгим, але успішним", – зазначив він.

До слова Рідкісні за***нці, злий неймовірно, – Кім про підлість та цинізм російських окупантів

Кім також закликав не давати спати агресорам, вони й так вже "на межі".

Він зазначив, що знає, що загарбники вже навіть "закопуються" в землі – тобто, роблять окопи та готуються до оборони.

Це нас засмучує, але не зупинить. Закопуйтеся-закопуйтеся, у нас буде менше роботи, щоб вас перекопати,

– запевнив Кім.

Він також додав, що в окупантів є величезна проблема з паливом. А їхні командири тікають.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім заявив, що проганяючи російських загарбників з Миколаївського аеропорту, українські захисники затисли їх. Орки розбіглися та почали ховатися в лісі й будинках.

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