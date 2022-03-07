Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що за підсумками дня: 8 загиблих, 8 пропало безвісти, ще 19 поранених.
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Ми їм відплатимо
Водночас дані стосовно загиблих та поранених серед цивільних продовжують збирати.
Рідкісні за***нці, злий неймовірно. Але ми їм повернемо все!
– заявив Кім.
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Нагадаємо, раніше Віталій Кім заявив, що проганяючи російських загарбників з Миколаївського аеропорту, українські захисники затисли їх. Орки розбіглися та почали ховатися в лісі й будинках.
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