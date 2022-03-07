Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что по итогам дня: 8 погибших, 8 пропали без вести, еще 19 ранены.

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Мы им отплатим

В то же время данные о погибших и раненых среди гражданских продолжают собирать.

Редкие за***нцы, злой невероятно. Но мы им вернем все!

– заявил Ким.

Ким рассказал о подлости российских орков: смотрите видео

Напомним, ранее Виталий Ким заявил, что, прогоняя российских захватчиков из Николаевского аэропорта, украинские защитники зажали их. Орки разбежались и начали прятаться в лесу и домах.

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