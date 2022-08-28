оккупанты в Луганской области проведут урок для школьников
Так, оккупанты подготовили объемный многостраничный документ под названием "Структурный план урока на тему "Моя история"". Планируется, что именно с него начнется обучение школьников на временно оккупированных территориях в новом учебном году.
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В общем, этот "план" представляет собой традиционную солянку псевдоисторических фактов и безумных идей. Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена,
– сообщают в ГУР.
Отмечается, что большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.
Вот несколько цитат из этой методички:
- "Запад, который чувствует себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность "Сердечной Земли" – россии, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это россияне (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные славяне, наследники Древней Руси, крещенной в Херсонесе князем Владимиром".
- "Древней Руси, Российской империи и современной россии была уготована судьба стать наследницей великой Византии, которая когда-то являлась центром всего цивилизованного мира, имела величайшую культуру и глубокую религиозную традицию".
- "Возникли центры ранней российской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный – в будущем Киеве".
- "Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых "украинских" слов".
- "Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла "Украина имени Владимира Ильича Ленина"... Украинский язык навязывался людям насильно".
- тому подобное...
Следовательно, одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования.
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