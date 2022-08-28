Окупанти на Луганщині проведуть урок для школярів
Так, окупанти підготували розлогий багатосторінковий документ під назвою "Структурний план уроку на тему "Моя історія"". Планується, що саме з нього почнеться навчання школярів на тимчасово окупованих територіях в новому навчальному році.
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Загалом цей "план" являє собою традиційну солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив лєнін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено,
– повідомляють у ГУР.
Зазначається, що більшість цитат зі згаданого документа суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду.
Ось декілька цитат із цієї методички:
- "Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність "Серцевинної Землі" – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром".
- "Стародавній Русі, Російській імперії та сучасній Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію".
- "Виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві".
- "Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових "українських" слів".
- "Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла "Україна імені Володимира Ілліча Леніна"… Українська мова нав'язувалась людям насильно".
- тощо...
Відтак, одним з перших завдань після відновлення законної української влади на тимчасово окупованих землях буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти.
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