Окупанти на Луганщині проведуть урок для школярів

Так, окупанти підготували розлогий багатосторінковий документ під назвою "Структурний план уроку на тему "Моя історія"". Планується, що саме з нього почнеться навчання школярів на тимчасово окупованих територіях в новому навчальному році.

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Загалом цей "план" являє собою традиційну солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив лєнін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено,

– повідомляють у ГУР.

Зазначається, що більшість цитат зі згаданого документа суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду.

Ось декілька цитат із цієї методички:

"Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність "Серцевинної Землі" – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром".

"Стародавній Русі, Російській імперії та сучасній Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію".

"Виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві".

"Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових "українських" слів".

"Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла "Україна імені Володимира Ілліча Леніна"… Українська мова нав'язувалась людям насильно".

тощо...

Відтак, одним з перших завдань після відновлення законної української влади на тимчасово окупованих землях буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти.