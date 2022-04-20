Это старейшее здание в городе с большой историей. Дворец "Молодежный" был визитной карточкой города.

Разведка обнародовала данные Сергея Кобылаша, руководившего бомбардировкой Мариуполя

Как отметили в городском совете Мариуполя, архитектура здания уникальна. Однако враг "наложил на нее свой черный отпечаток смерти".

Во время Второй мировой войны в здании современного дворца культуры немцы устроили свой "штаб". Во внутреннем дворике здания расстреливали мирных жителей. Еще с тех пор на стенах постройки остались осечки от пуль.

Даже нацисты покинули это здание без массового разрушения. Рашисты сделали хуже – расстреляли здание с гражданскими, укрывавшимися от смерти,

– написали в городском совете Мариуполя.

Дворец культуры "Молодежный" до и после прихода российских оккупантов / Фото горсовета Мариуполя

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