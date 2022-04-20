Це – найстаріша будівля у місті з великою історією. Палац "Молодіжний" був візитівкою міста.

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Як зазначили у міській раді Маріуполя, архітектура будівлі – унікальна. Однак ворог "наклав на неї свій чорний відбиток смерті".

Під час Другої світової війни у будівлі сучасного палацу культури німці влаштували свій "штаб". У внутрішньому дворику будівлі розстрілювали мирних жителів. Ще з тих часів на стінах споруди залишилися осічки від куль.

Навіть нацисти покинули цю будівлю без масової руйнації. Рашисти зробили гірше – розстріляли будівлю з цивільними, які ховалися в укриті від смерті,

– написали у міській раді Маріуполя.

Палац культури "Молодіжний" до та після приходу російських окупантів / Фото міськради Маріуполя

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