Це – найстаріша будівля у місті з великою історією. Палац "Молодіжний" був візитівкою міста.
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Як зазначили у міській раді Маріуполя, архітектура будівлі – унікальна. Однак ворог "наклав на неї свій чорний відбиток смерті".
Під час Другої світової війни у будівлі сучасного палацу культури німці влаштували свій "штаб". У внутрішньому дворику будівлі розстрілювали мирних жителів. Ще з тих часів на стінах споруди залишилися осічки від куль.
Навіть нацисти покинули цю будівлю без масової руйнації. Рашисти зробили гірше – розстріляли будівлю з цивільними, які ховалися в укриті від смерті,
– написали у міській раді Маріуполя.
Палац культури "Молодіжний" до та після приходу російських окупантів / Фото міськради Маріуполя
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