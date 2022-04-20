Раніше воєнний злочинець воював у Грузії та Чечні. А тепер він скидає бомби на рідну землю.

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Кобилаш відповідальний за масові удари крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури. Саме через нього гинуть мирні мешканці.

Вперше після закінчення Другої світової війни під керівництвом Кобилаша важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій – міста Маріуполя,

– мовиться у повідомленні.

Розвідка здобула повну біографію, паспорт, адресу реєстрації та іншу інформацію злочинця. З цими даними можете ознайомитися – тут.

До теми дивіться відео про ситуацію в Маріуполі станом на 20 квітня: