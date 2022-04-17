Об использовании россиянами бомбардировщиков сообщили в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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В Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. В частности, продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3,

– говорится в сообщении Генштаба.

В Мариуполе увидели вражеские бомбардировщики Ту-22М3

Также в телеграм каналах появились соответствующие видео. Сообщается, что впервые Ту-22М3 применили в Мариуполе 16 апреля.

Ту-22М3 является сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком, которого тяжело сбить с обычных ПЗРК.

Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне готовятся высадить десант в Мариуполе.