Об использовании россиянами бомбардировщиков сообщили в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Внимание Удары ВСУ по врагу, отсутствие гумкоридоров и обстрелы Харькова: основное за 53 день войны
В Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. В частности, продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3,
– говорится в сообщении Генштаба.
В Мариуполе увидели вражеские бомбардировщики Ту-22М3
Также в телеграм каналах появились соответствующие видео. Сообщается, что впервые Ту-22М3 применили в Мариуполе 16 апреля.
Ту-22М3 является сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком, которого тяжело сбить с обычных ПЗРК.
Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне готовятся высадить десант в Мариуполе.
Обратите внимание – Оккупанты хотят сделать "Большой Мариуполь" на Донбассе: смотреть видео