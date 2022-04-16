Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в телеграме.

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Фильтрационные лагеря уже действуют

Все мужчины, попавшие в фильтрационные лагеря, должны пройти несколько унизительных "процедур": осмотр тела, проверка телефона и допрос. Некоторых людей угрожали расстрелять.

По данным Андрющенко, около 5-10% мужчинам не удается пройти фильтрацию. Их вывозят в Докучаевск и Донецк. Какая дальнейшая судьба этих людей пока неизвестно.

Захватчики запретят передвигаться по городу, чтобы поймать всех мужчин

Уже с понедельника оккупанты планируют полностью закрыть город на "въезд – выезд", а также запретить передвигаться по районам на неделю. Так они собираются выловить всех оставшихся в городе мужчин.

Уже дальше часть людей мобилизуют для боевых действий, еще часть будет разбирать завалы, а так называемых "неблагонадежных" просто изолируют.

Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально пригодных для жизни условиях, – подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе сейчас очень сложная ситуация: оккупанты просто уничтожают город и регулярно врут. Недавно они снова "взяли в плен" мариупольского бездомного, который сначала был разведчиком, а теперь – снайпером.

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