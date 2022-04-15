Сначала российские военные искали, кто же организует акции. Однако поняли, что справиться не могут, потому стали использовать оружие. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Херсонского облсовета, член терробороны Сергей Хлань.

Обратите внимание Россияне расстреляли мужчину из Херсона, потому что не пустил их в дом пожить

"От своего бессилия орки сразу начали готовить массовые "аресты" людей, которые выходят на митинги", – подчеркнул Хлань.

Злые и бессильные оккупанты "арестовывают" людей

По его словам, во время последнего протеста в Херсоне оккупанты поставили ряд автозаков и готовились начать "аресты".

Сначала орки фиксировали людей, которые приходят на акции, а потом вдирались к ним по ночам,

– заметил депутат.

Однако сейчас из-за своей злобы и бессильности оккупанты начинают "арестовать" среди бела дня. Применяют квадрокоптеры для того, чтобы просто идентифицировать, кто выходит на эти митинги.

Херсонцы не сдаются

Поскольку в последнее время выходить на митинги стало довольно трудно и опасно, люди сопротивляются другими путями. Например, в Геническе сожгли военкомат, где размещались оккупанты; наклеили трезубец на дорожном знаке.

"Превращаются (действия херсонцев – 24 канал) в партизанское движение. Выходить на площадь стало опасно. Со своей бессильностью орки начали еще больше проявлять жестокость к нашим людям", – сказал Хлань.

Важно – утренняя сводка Генштаба за 15 апреля: смотрите видео