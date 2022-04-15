Российские захватчики убили 58-летнего Игоря Тарасюка. Это случилось еще 11 марта, однако похоронить мужчину смогли лишь 14 апреля.

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Мужчина говорил, чтобы шли прочь вместе с "русским миром"

В селе оккупанты заходили в дома и отбирали у людей теплые вещи, телефоны, еду, сигареты и тому подобное. Почти все их прогоняли. Игорь Тарасюк не был исключением и поэтому он кричал оккупантам, чтобы те убирались восвояси вместе со своим "русским миром".

Затем в селе раздавались выстрелы, все семья спускалась в подвал, последним шел Игорь Тарасюк, однако его убили оккупанты. А после этого один из них бросил в подвал гранату, но та, к счастью, взорвалась на лестнице.

Когда эти нелюди пришли к нам, мой покойный муж их прогнал, сказал чтобы те убирались восвояси со своим "русским миром". 11 марта когда мы услышали выстрелы в селе мы побежали в подвал. Я, мой сын, соседка и ее дочь забежали в подвал, мой муж забегал в него, ему не хватило нескольких минут, чтобы спастись,

– вспоминает жена убитого.

После этого оккупанты не позволяли похоронить мужчину. Это удалось сделать лишь 14 апреля.

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