Російські загарбники вбили 58-річного Ігоря Тарасюка. Це трапилося ще 11 березня, однак поховати чоловіка змогли лише 14 квітня.

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Чоловік казав, щоб ішли геть разом з "русскім міром"

У селі окупанти заходили в будинки та відбирали у людей теплі речі, телефони, їжу, цигарки тощо. Майже всі їх проганяли. Ігор Тарасюк не був винятком і тому він кричав окупантам, щоб ті забиралися геть разом зі своїм "рускім міром".

Потім у селі лунали постріли, уся родина спускалася у підвал, останнім ішов Ігор Тарасюк, однак його вбили окупанти. А після цього один з них кинув у підвал гранату, але та, на щастя, вибухнула на сходах.

Коли ці нелюди прийшли до нас, мій покійний чоловік їх прогнав, сказав щоб ті забиралися геть зі своїм "руським міром". 11 березня коли ми почули постріли в селі ми побігли до підвалу. Я, мій син, сусідка та її донька забігли до підвалу, мій чоловік забігав до нього, йому не вистачило декількох хвилин щоб врятуватися,

– згадує дружина вбитого.

Після цього окупанти не дозволяли поховати чоловіка. Це вдалося зробити лише 14 квітня.

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