Через обстріли пошкоджено декілька жилих будинків

У Запорізькій ОВА повідомили, що окупанти завдали артилерійського обстрілу по місту Василівка. Ймовірно, росіяни вели вогонь зі своїх позицій у Михайлівці та Орлянському.

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Унаслідок російського обстрілу одна людина загинула. Ще п'ятеро – отримали поранення.

Повідомляється, що через обстріли пошкоджено декілька жилих будинків у центрі міста й так званий приватний сектор "колхозка".

Ворог знищив продуктовий магазин та пошкодив депо на залізничній станції "Таврійськ".

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