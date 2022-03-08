Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Оккупанты предлагают с ними сотрудничать.

Важно Терехов попросил мэра Нью-Йорка поддержать закрытие неба над Украиной

Такое сообщение поступило от городского главы Ирпеня Александра Меркушина. Он решительно отказал: "Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется".

Сообщение от оккупантов / Фото ГПД

Такое же предложение получил заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха. Вот его реакция: "Русские мне предложили сдаться. Смешные какие-то. Победа скоро!"

Уверены, что призывы российского захватчика и к другим руководителям украинских городов прифронтовой полосы ожидает такой же решительный ответ. Никакой капитуляции, мы на своей земле – только победа!

– говорится в сообщении

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов также заявлял, что оккупанты предлагали ему сдаться. "Я не реагирую на это. О чем мы можем говорить?" – отметил мэр.

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