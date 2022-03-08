Харьковский городской глава Игорь Терехов провел телефонные переговоры с мэром Нью-Йорка (США) Эриком Адамсом, сообщает телеграм-канал "Харьковский городской совет".

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В ходе телефонного разговора с Эриком Адамсом Игорь Терехов рассказал о текущей ситуации в Харькове.

Он отметил, что город круглосуточно подвергается бомбардировкам. В результате постоянных обстрелов, идущих преимущественно с воздуха, разрушаются жилые микрорайоны и городская инфраструктура, погибает мирное население. Терехов еще раз отметил необходимость закрытия над Украиной неба, а также обратился с просьбой усилить поддержку Украины.

Я знаю, что губернатор Нью-Йорка примерно неделю назад подписала запрет на ведение бизнеса с Россией. Такую же инициативу сейчас готовит и губернатор Пенсильвании. Поэтому я хотел бы обратиться за усилением санкционного давления и со стороны такого мегаполиса, как Нью-Йорк.

– отметил Игорь Терехов.

По словам Эрика Адамса, в Нью-Йорке проживают около 150 тысяч украинцев, поэтому муниципалитет полностью поддерживает Украину и готов оказывать украинцам необходимую помощь.

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