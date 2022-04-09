Автобусы держали на заводе Агат, который принадлежит депутату от Оппозиционного блока Евгению Балицкому и коллаборантке Галине Данильченко. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

На тему В Мелитополе оккупанты удерживают автобусы для эвакуации

Автобусы уже отдали

По словам Федорова, 9 апреля оккупанты отдали украденные автобусы. Туда сели 600 человек, которые хотели эвакуироваться из Мелитополя.

Однако россияне не дали автобусам заехать в город. Поэтому люди должны были добираться до выезда из Мелитополя.

Сейчас они направляются в Запорожье, но неизвестно, сколько оккупанты продержат их на блокпостах.