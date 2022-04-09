Автобуси тримали на заводі Агат, який належить депутату від Опозиційного блоку Євгену Балицькому та колаборантці Галині Данильченко. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

До теми У Мелітополі окупанти утримують автобуси для евакуації

Автобуси вже віддали

За словами Федорова, 9 квітня окупанти віддали викрадені автобуси. Туди сіли 600 людей, які хотіли евакуюватись з Мелітополя.

Однак росіяни не дали автобусам заїхати до міста. Тому люди мусили добиратись до виїзду з Мелітополя.

Зараз вони прямують до Запоріжжя, але невідомо, скільки окупанти триматимуть їх на блокпостах.