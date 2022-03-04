Пресс-служба Госспецсвязи подчеркнула, что ни один цифровой телевизионный передатчик на телебашне в Мелитополе вообще не работает. Новость сообщили около 17:00.

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Телевещание в Мелитополе осуществляется с помощью расположенного за пределами телебашни аналогового передатчика, к которому КРРТ не имеет никакого отношения,

– говорится в сообщении.