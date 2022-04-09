Подчеркнули, что враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам всей Украины.
Важно В больницах Днепра спасают 15 детей, раненых из-за ракетного удара по вокзалу Краматорска
Россияне продолжают готовиться к масштабному наступлению на Востоке. Оккупанты сосредотачивают основные силы на территории Мариуполя и Изюма.
Удар по вокзалу в Краматорске
- Напомним, российские террористы с утра 8 апреля ракетами обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска.
- Погибли 52 человека и еще более сотни получили ранения.
- Пропагандисты, как всегда, пытались переложить ответственность на Украину. Однако кремлевские СМИ сообщили информацию о взрыве в Краматорске заранее.
Смотрите, каким был вокзал Краматорска до и сразу после удара оккупантов: