Подчеркнули, что враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам всей Украины.

Важно В больницах Днепра спасают 15 детей, раненых из-за ракетного удара по вокзалу Краматорска

Россияне продолжают готовиться к масштабному наступлению на Востоке. Оккупанты сосредотачивают основные силы на территории Мариуполя и Изюма.

Удар по вокзалу в Краматорске

Смотрите, каким был вокзал Краматорска до и сразу после удара оккупантов: