Наголосили, що ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах всієї України.

Важливо У лікарнях Дніпра рятують 15 дітей, поранених через ракетний удар по вокзалу Краматорська

Росіяни й далі готуються до масштабного наступу на Сході. Окупанти зосереджують основні сили біля Маріуполя та Ізюма.

Удар по вокзалу у Краматорську

Дивіться, яким був вокзал Краматорська до та одразу після удару окупантів: