Российским оккупационным войскам так и не удается добиться стратегических задач по разгрому ВСУ, захвату левобережной Украины и выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинские военные дают достойный отпор врагу.

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Рашисти перестали предпринимать активные действия на Волынском, Полесском и Северском направлениях. Вместо этого они начали строить фортификационные сооружения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей, – говорится в заметке Генштаба.

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