Російським окупаційним військам так і не вдається досягнути стратегічних завдань щодо розгрому ЗСУ, захоплення лівобережної України та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українські військові дають гідну відсіч ворогу.

До теми Випадки відмови участі у війні зафіксовані вже й серед найманців Росії, – Генштаб ЗСУ

Рашисти перестали робити активні дії на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. Натомість вони почали будувати фортифікаційні споруди.

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності окупаційних військ не зафіксовано. Противник зосередився на фортифікаційному обладнанні зайнятих рубежів,

– йдеться в дописі Генштабу.

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