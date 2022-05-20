Об этом в вечернем видеообращении рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко. Он отметил, что россияне открывали огонь дважды – днем и вечером.

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По словам Марченко, в течение суток россияне выпустили 4 ракеты.

Днем враг нанес ракетный удар двумя ракетами по одному из районов нашей области. Вечером нанес еще один удар по объектам инфраструктуры,

– рассказал он.

Он добавил, что на этот раз все обошлось без серьезных разрушений и жертв.

"Есть повреждения, но, к счастью, нет пострадавших", – подытожил Марченко.

Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Одесщине: смотрите видео

Кроме того, глава Одесской ОВО рассказал о сегодняшней встрече с представителями Совета молодых ученых при областной военной администрации.

"Сейчас идет война, но она обязательно закончится и наука станет одной силой, благодаря которой мы будем восстанавливать нашу страну", - отметил Марченко.

Обратите внимание. Накануне к студентам и ректорам высших учебных заведений Украины обратился президент Владимир Зеленский . Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина находится в такой ситуации, когда мы выбираем ей будущее.

Ситуация в Одесской области: самое важное

В пятницу 20 мая оккупанты в очередной раз пустили ракеты в Одесскую область. Одна из них попала в объект инфраструктуры – на месте вспыхнул пожар. Куда именно попала ракета, пока не сообщают.

В то же время, 20 мая стало известно, что в акватории Черного моря находятся два российских корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

18 мая кафиры нанесли ракетный удар по Одесщине из акватории Черного моря. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

17 мая, на Юге Украины уничтожили более 100 российских кафиров , а ВСУ провели 110 атак позиций врага.

Утром 16 мая русская армия запустила ракеты по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Под удар попала база отдыха у моря. В результате вражеской атаки пострадали 4 человека, среди которых и 5-летняя девочка.

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