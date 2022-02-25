ВСУ продолжают отражать наступления армии оккупанта по всем направлениям. Враг несет большие потери и начал бомбить гражданское население.

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Атака на мирных жителей возле Вышгорода

Российская авиация произвела обстрел гражданского населения в Марьяновке вблизи Вышгорода. В результате атаки врага есть погибшие и раненные.

По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших,

– сообщили в Киевской ОГА.

Ранее сообщалось, что русские войска желают захватить Киев. В столицу Украины уже прибыли силы ВСУ, также наши герои активно отражают атаки оккупанта по всем направлениям, ведущим в город.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!