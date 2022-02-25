ЗСУ продовжують відбивати наступи армії окупанта на всіх напрямках. Ворог зазнає великих втрат та почав бомбардувати цивільне населення.

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Атака на мирних жителів біля Вишгорода

Російська авіація здійснила обстріл цивільного населення у Мар'янівці, що поблизу Вишгорода. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені.

Станом на зараз підтвердилася інформація щодо чотирьох вбитих та понад 15 поранених. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих,

– повідомили у Київській ОДА.

Раніше повідомлялося, що російські війська хочуть захопити Київ. У столицю України вже прибули сили ЗСУ, також наші герої активно відбивають атаки окупанта у всіх напрямках, які ведуть до міста.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!