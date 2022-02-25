Відповідну інформацію 25 лютого оприлюднили у Департаменті цивільного захисту Харківської ОДА.
Читайте також Охтирка обстрілюється "Ураганами": один із снарядів потрапив у сховок з дітьми
Наголошуємо, всі цивільні повинні максимально швидко спуститися в укриття, якщо у місті лунатимуть сирени оповіщення. Жителі Харкова мають знайти найближче сховище та перебувати там допоки не прозвучить повідомлення по телебаченню чи радіо про завершення повітряної тривоги.
Текст публікації Суспільного Харків:
Летять бомбардувальники – Департамент цивільного захисту