Відповідну інформацію 25 лютого оприлюднили у Департаменті цивільного захисту Харківської ОДА.

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Наголошуємо, всі цивільні повинні максимально швидко спуститися в укриття, якщо у місті лунатимуть сирени оповіщення. Жителі Харкова мають знайти найближче сховище та перебувати там допоки не прозвучить повідомлення по телебаченню чи радіо про завершення повітряної тривоги.

Текст публікації Суспільного Харків:

Летять бомбардувальники – Департамент цивільного захисту