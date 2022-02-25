Соответствующую информацию 25 февраля обнародовали в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОГА.

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Отмечаем, что все гражданские должны максимально быстро спуститься в укрытие, если в городе будут звучать сирены оповещения. Жители Харькова должны найти ближайшее убежище и находиться там, пока не прозвучит сообщение по телевидению или радио о завершении воздушной тревоги.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают на Россию санкции.



Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Текст публикации Общественного Харьков:

Летят бомбардировщики – Департамент гражданской защиты