Об обострении в городе сообщили в 8:30 27 февраля. По словам Запорожской облгосадминистрации, ВСУ хорошо отработали ночь.

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Из-за обстрелов есть проблемы со "скорыми"

Никаких пострадавших в результате воздушных ударов нет. Больше информации обещают позже.

В общем, российская техника двигалась на город Энергодар, однако затем захватчики решили вернуться в направление села Большая Белозерка.

В настоящее время из-за обстрелов со стороны России в Бердянске усложнился проезд для транспорта. Речь идет о каретах скорой помощи.

Интересно, что агрессоры совсем не обеспечены достаточным количеством продовольственных товаров. Они продолжают активно грабить магазины и даже просить еду у местных жителей.

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