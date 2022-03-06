Ночью 5 марта оккупанты нанесли около 10 авиаударов по военному аэродрому в городке Староконстантинов, что в Хмельницкой области. В результате обстрела три военнослужащих были травмированы, а инфраструктура воинской части частично повреждена.

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Следствие начато

По факту совершенного оккупантами преступления начато досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и ведение агрессивной войны.

Отмечается, что досудебное расследование проводят следственные Управления СБУ в Хмельницкой области. Правоохранители продолжают фиксировать преступления страны-агрессора, чтобы впоследствии привлечь виновных к ответственности.

Последствия обстрелов в Староконстантинове 5 марта / Фото Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере западного региона

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