Вночі 5 березня окупанти завдали близько 10 авіаударів по військовому аеродрому у містечку Старокостянтинів, що на Хмельниччині. У результаті обстрілу троє військовослужбовців були травмовані, а інфраструктура військової частини частково пошкоджена.

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Слідство розпочато

За фактом скоєного окупантами злочину розпочато досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, незаконного перетинання державного кордону України та ведення агресивної війни.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Хмельницькій області. Правоохоронці продовжують фіксувати злочини країни-агресорки, щоб згодом притягнути винних до відповідальності.

Наслідки обстрілів у Старокостянтинові 5 березня / Фото Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері західного регіону

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