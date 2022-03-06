Вночі 5 березня окупанти завдали близько 10 авіаударів по військовому аеродрому у містечку Старокостянтинів, що на Хмельниччині. У результаті обстрілу троє військовослужбовців були травмовані, а інфраструктура військової частини частково пошкоджена.
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Слідство розпочато
За фактом скоєного окупантами злочину розпочато досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, незаконного перетинання державного кордону України та ведення агресивної війни.
Зазначається, що досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Хмельницькій області. Правоохоронці продовжують фіксувати злочини країни-агресорки, щоб згодом притягнути винних до відповідальності.
Наслідки обстрілів у Старокостянтинові 5 березня / Фото Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері західного регіону
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