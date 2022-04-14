Как сообщили в Оперативном командовании "Север", удар российские военные нанесли в районе Городни. Вероятно, противники использовали "Точку-У".
Ранее Окраину Городни на Черниговщине обстреляли оккупанты
дополняем..
Российские оккупанты продолжают обстреливать Черниговскую область. На этот раз оккупанты использовали запрещенное международным правом вооружение.
Источник:Оперативное командование "Север" ВСУ
Как сообщили в Оперативном командовании "Север", удар российские военные нанесли в районе Городни. Вероятно, противники использовали "Точку-У".
Ранее Окраину Городни на Черниговщине обстреляли оккупанты
дополняем..