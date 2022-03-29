Оккупанты ракетами обстреляли Люботин 28 марта. Харьковская облпрокуратура приступила к уголовному производству за "нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".

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28 марта 2022 года военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по Люботине Харьковского района Харьковской области… Под завалами одного из домов найден погибший мужчина. Ранены 7 человек.

– говорится в сообщении.

В результате ударов также были повреждены 7 домов и автомобиль. Досудебное расследование продолжается.

Последствия обстрела Люботина / Фото прокуратуры

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