Окупанти ракетами обстріляли Люботин 28 березня. Харківська облпрокуратура розпочала кримінальне провадження за "порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".
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28 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили ракетний удар по Люботині Харківського району Харківської області… Під завалами одного із будинків знайдено загиблого чоловіка. Поранено 7 осіб.
– мовиться в повідомленні.
Внаслідок ударів також було пошкоджено 7 будинків та автомобіль. Досудове розслідування триває.
Наслідки обстрілу Люботина / Фото прокуратури
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