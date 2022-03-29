Так, російські військові продовжують загрузати у нашій землі. Тож щойно наші бійці дають прочуханки окупантам, нам залишаються бойові машини за мільйони доларів.

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Танки успішно відкопали та передали ЗСУ

Волонтер Роман Донік зізнається, що дуже вже свербіли руки, щоб підпалити ворожу техніку. Але українські бійці переконали його не робити цього. Мовляв, її ж можна використати на потреби ЗСУ. Так вони й зробили.

Окупантів, які застрягли в болоті, хоча їм не звикати, прибрали. Тож можна спокійно собі відкопати "трофейні" танки та зі спокійною душею нищити російських найманців їхньою ж технікою.

От що означає професійна армія. Бо вони розумні. Бо з досвідом,

– наголосив Донік.



Російські танки відкопали та передадуть ЗСУ / Фото Романа Доніка



Російські танки відкопали та передадуть ЗСУ / Фото Романа Доніка

Тепер відкопані танки служитимуть потребам української армії. Залишається їх лише підрихтувати, а також довести до ладу.

Напередодні наші бійці на Херсонщині захопили ворожі танки з повним комплектом боєприпасів. На цьому "трофеї" не закінчилися, адже у ворога вдалося відібрати ще й зенітну установку.

Загалом від початку війни в Україні стрімко побільшало танків й іншої техніки. Не в останню чергу це сталося тому, що наші ЗСУ діють максимально професійно. Що можна не знищувати – те й не знищують, щоб забрати собі та використати у боротьбі з ворогом.

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