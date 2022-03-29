Про таку – повідомили в угрупованні військ "Південь". Відповідний допис з'явився на їхній фейсбук-сторінці ввечері 28 березня.

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Українці захопили російську техніку

Наші воїни знешкодили бойову машину десанту росіян й забрати трофеї: 1 зенітну установку й 2 танки Т-64, при чому – з повним комплектом боєприпасів.

За попередньою інформацією, ця техніка перебувала на озброєнні 56-ї гвардійської десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Волгоградської області.

Зазначимо, що ще на початку березня ЗСУ ліквідували підполковника Юрія Агаркова, який до 2021 року командував 56-ю окремою десантно-штурмовою бригадою.

Наші військові показали ворожу техніку / Фото з фейсбук-сторінки угруповання військ "Південь"

Що відбувається із трофейною технікою

Перед тим, як відправити захоплену техніку назад на фронт, але вже на озброєння ЗСУ, її ремонтують. Це роблять спеціалісти Укроборонпрому, адже мають необхідне обладнання. Відколи Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, там перейшли на цілодобовий режим роботи.

ЗСУ здійснили влучний постріл по ворожому авто: дивіться відео