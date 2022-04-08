Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент, который находится в Житомире.

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Сейчас информации о погибших или травмированных из-за удара, к счастью, нет.

По словам мэра Новограда-Волынского Николая Боровца, в результате ракетного обстрела также повреждены другие сооружения и транспортные средства. На объекте работает комиссия, которая оценивает ущерб от удара.

Корреспондент рассказал о ситуации в Житомирской области: смотрите видео