Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент, який перебуває у Житомирі.

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Наразі інформації про загиблих або травмованих через удар, на щастя, немає.

За словами мера Новограда-Волинського Миколи Боровця, внаслідок ракетного обстрілу також пошкоджено інші споруди та транспортні засоби. На об'єкті працює комісія, яка оцінює збитки від удару.

Кореспондент розповів про ситуацію на Житомирщині: дивіться відео