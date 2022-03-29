Об атаке российских захватчиков на город утром 29 марта сообщил глава Никопольской районной госадминистрации Евгений Евтушенко.

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Враг совершил атаку на Никополь

Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь,

– написал Евтушенко.

Он добавил, что обошлось без жертв. Информации об угрозе городу пока нет.

В то же время жителей города просят и дальше оставаться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги. Кроме того, людей просят в целях безопасности воздерживаться от комментариев и обнародования фото обстрелов.

Напомним, на днях россияне нанесли два удара по воинской части на окраине Днепра. В результате атак возникли пожары на общей площади более тысячи квадратных метров.

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