Про атаку російських загарбників на місто вранці 29 березня повідомив голова Нікопольської районної держадміністрації Євген Євтушенко.

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Ворог здійснив атаку на Нікополь

Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь,

– написав Євтушенко.

Він додав, що обійшлося без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має.

Водночас жителів міста просять і надалі залишатися в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги. Крім того, людей просять задля безпеки утримуватися від коментарів і оприлюднення фото обстрілів.

Нагадаємо, днями росіяни завдали двох ударів по військовій частині на околиці Дніпра. Внаслідок атак виникли пожежі на загальній площі понад тисячу квадратних метрів.

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