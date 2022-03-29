Про атаку російських загарбників на місто вранці 29 березня повідомив голова Нікопольської районної держадміністрації Євген Євтушенко.
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Ворог здійснив атаку на Нікополь
Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь,
– написав Євтушенко.
Він додав, що обійшлося без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має.
Водночас жителів міста просять і надалі залишатися в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги. Крім того, людей просять задля безпеки утримуватися від коментарів і оприлюднення фото обстрілів.
Нагадаємо, днями росіяни завдали двох ударів по військовій частині на околиці Дніпра. Внаслідок атак виникли пожежі на загальній площі понад тисячу квадратних метрів.
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