На щастя, постраждалих немає. Обстріл стався вночі 28 березня. Про це повідомив голова Криворізької ОВА.
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Внаслідок обстрілів "Градами" загорівся ліс.
Нічні обстріли стались у одному з населених пунктів Криворізького району. Стріляли з "Градів" з території Херсонської області. Як наслідок, загорівся ліс. Постраждалих немає,
– розповідає голова Криворізької ОВА.
Він додав, що всі громади наразі працюють у штатному режимі. Ворожих військ на території Дніпропетровщини немає.
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