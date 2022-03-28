На щастя, постраждалих немає. Обстріл стався вночі 28 березня. Про це повідомив голова Криворізької ОВА.

Зверніть увагу Були два ракетні удари, яких завдали поблизу Житомира, – мер міста Сухомлин

Внаслідок обстрілів "Градами" загорівся ліс.

Нічні обстріли стались у одному з населених пунктів Криворізького району. Стріляли з "Градів" з території Херсонської області. Як наслідок, загорівся ліс. Постраждалих немає,

– розповідає голова Криворізької ОВА.

Він додав, що всі громади наразі працюють у штатному режимі. Ворожих військ на території Дніпропетровщини немає.

Вас може зацікавити – Зеленський розповів про долю захисників острова Зміїний: відео